Минобороны РФ опровергло информацию о якобы сбитом над Украиной российском самолете

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Новости зарубежных средств массовой информации о том, что над Украиной был сбит российский самолет, являются дезинформацией. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

— Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На юге России 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в том регионе, передает Росавиация. Точное время ограничений — с 24 февраля 2022 года 03:45 до 2 марта 2022 года 3:45. Авиационные власти страны не рекомендуют посещать аэропорты и следить за актуальной информацией в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний.

В последнее время ситуация в Донбассе обострилась. Украинская власть сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

До этого стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.