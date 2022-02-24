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Беженцев из ДНР и ЛНР продолжают размещать в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Беженцев из ДНР и ЛНР продолжают размещать в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

24 февраля в Московскую область прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Около 400 беженцев из Донбасса прибыли на поезде в Апрелевку подмосковного Наро-Фоминского округа. Людей развозят на автобусах в места размещения в регионе, передает РИАМО.

Волонтеры сопровождают беженцев к автобусам, помогают людям донести багаж. Безопасность на месте обеспечивают сотрудники полиции и МЧС. Также на месте дежурят медицинские специалисты, чтобы оказать необходимую помощь при необходимости. Беженцев отвозят в Коломну и Волоколамский округ.

Людей размесят в круглогодичных детских лагерях и домах отдыха. Дети смогут посещать занятия в местных школах, а взрослым помогут с трудоустройством. Столовые будут обеспечивать людей горячим питанием.

Срок пребывания беженцев будет зависеть от развития событий в Донбассе.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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