Премьер-министр Великобритании Джонсон созвал экстренный саммит НАТО

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание стран НАТО из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, он сообщил в своих социальных сетях.

— Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации сегодня утром в связи с вторжением России на Украину. Я также созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению срочного саммита НАТО, — написал политик в Twitter.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами ФРГ, США, Евросоюза, Великобритании и Польши. Он в четверг, 24 февраля, заявил, что необходимо немедленно «остановить Путина».

Также Зеленский сообщил о введении на территории страны военного положения. По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не паниковать.

После контрнаступления Народных милиций ДНР и ЛНР, поддержанного российской армией, украинский президент объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.