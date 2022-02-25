Минобороны объявило о блокировании Киева с западной стороны

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля.

— В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины, — сказал военный.

Успех десанта был обеспечен подавлением местной системы ПВО, подчеркнул он. При этом потерь среди российских военных, как заверил Конашенков, нет.

Благодаря успеху операции основные силы ВДВ соединились с подразделениями на аэродроме, добавил он. Таким образом было обеспечено блокирование Киева с запада, приводит слова Конашенкова ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что разрыв дипломатических отношений с Россией со стороны Украины не изменит фактического положения дел. По словам эксперта, более серьезным событием будет отзыв из нашей страны послов стран Запада.

Это, как считает он, возможно в случае, если страны НАТО и ЕС признают Россию агрессором. Будущее Украины зависит от того, какую задачу перед собой поставило российское руководство, заключил Журавлев.