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Лукашенко проводит телефонные переговоры с Макроном

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Политика
Лукашенко проводит телефонные переговоры с Макроном
Фото: Администрация президента РФ

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в настоящий момент продолжают беседовать по телефону. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

По сведениям близкого к пресс-службе белорусского лидера источника, разговор длится уже более часа, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

До этого Александр Лукашенко выразил мнение, что Киев хотел развязать конфликт с Москвой и ничего не делал, чтобы его предотвратить. По его словам, по этого Украина стала активнее охранять границы с Белоруссией, однако перед российской спецоперацией пограничников со стороны Киева не наблюдалось.

Белорусский президент также добавил, что к конфликту Украину подталкивала западная сторона.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Из-за этого подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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