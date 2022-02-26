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Путин и Алиев провели телефонный разговор по ситуации на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин и Алиев провели телефонный разговор по ситуации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Об этом в суботу, 26 февраля, сообщается на сайте Кремля.

— В продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне — президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.

Венгрия предложила Украине и России провести мирные переговоры о прекращении конфликта в Будапеште. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН о путях урегулирования ситуации на Украине.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры с РФ.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Из-за этого подразделениям Вооруженных сил России отдали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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