Город выставил в аренду 17 нежилых помещений по льготной ставке

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Представителям малого и среднего бизнеса предложили арендовать у города 17 нежилых помещений по льготной ставке. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— С прошлого года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые. За время действия программы более двух тысяч помещений было реализовано на открытых аукционах. Сейчас на торги выставлены 17 нежилых помещений общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего объектов недвижимости находится в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы: пять и четыре помещения соответственно. Площадь самого большого выставленного на торги объекта составляет 204 квадратных метра, он располагается на северо-востоке города в Ростокине. Минимальная арендная ставка — от пяти тысяч рублей в год за один квадратный метр на первом этаже и выше, в подвалах — от тысячи рублей в год.

Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что все объекты могут быть использованы в любых коммерческих целях в течение десяти лет. Более того, арендаторы также имеют право выкупить объекты недвижимости. Заявку на участие в аукционе можно подать до конца марта, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 февраля появилась информация о том, что столица выставила на продажу 275 машино-мест на подземных и наземных парковках. Они расположились в 10 округах города.