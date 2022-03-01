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Астролог рассказала, в какие периоды весны представителей знаков зодиака поджидают опасности

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог рассказала, в какие периоды весны представителей знаков зодиака поджидают опасности
Фото: Pexels

Астролог Таша Игошина назвала даты весенних месяцев этого года, когда представителям каждого знака зодиака нужно быть крайне осторожными, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Так, Овнам неудачу сулит вторая декада марта. В это время они рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем из-за снижения уровня энергетики. Кроме того, с 9 по 12 мая могут всплыть финансовые вопросы, так как заметно увеличатся риски.

Тельцам стоит проявить осторожность в третьей декаде первого весеннего месяца. В это время могут проявиться проблемы с энергией и активностью. Из-за этого увеличивается риск принятия ошибочных решений. Это же предупреждение относится и к первой декаде мая.

Близнецам в конце апреля и начале мая стоит проявить осторожность в бизнесе. Этот период требует тщательной проверки информации.

Ракам нужно проявлять сдержанность и контролировать эмоции в первой декаде мая, когда на них свалятся проблемами в отношениях с партнером.

Львов ожидают проблемы творческого характера и препятствия с реализацией планов в первой половине мая. Под угрозой находятся сферы искусства или образования, а также воспитания детей.

Девы в третьей декаде мая будут вынуждены решительно взяться за решение вопросов в бизнесе и карьере.

Весам астролог советует с 5 по 15 мая уделить время собственному здоровью. Неприятными последствиями могут обернуться ссоры с близкими и родней.

Скорпионам угрожает период лунного коридора с 30 апреля по 6 мая, когда нужно отказаться от необдуманных действий в личной и финансовой сферах.

Стрельцы во второй половине марта должны взять под контроль эмоции, которые могут навредить при планировании будущего.

Козерогам следует быть осторожнее с финансами в периоды с 15 по 25 марта и с 5 по 15 мая. В это время нужно избегать конфликтов и не совершать поступков, в успехе которых не уверены.

Водолеям нужно внимательно отнестись к реализации проектов с 15 по 24 мая. Также в это время не следует слепо доверять поступающей критично относиться к поступающей информации.

Рыбы с 20 по 25 марта и в первую декаду мая должны прислушаться к интуиции, которая предостережет от опрометчивых финансовых решений.

— Желаю вам теплой и счастливой весны, но перед тем как идти вперед, обязательно смотрите под ноги, — цитирует астролога Пятый канал.

До этого астропсихолог Ирина Булгакова назвала даты рождения людей, которые обречены на счастье в 2022 году.

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