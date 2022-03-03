Reuters: Грузовое судно Эстонии затонуло у побережья Одессы после взрыва

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Эстонское грузовое судно Helt затонуло у побережья Одессы после взрыва. Об этом сообщило зарубежное агентство Reuters в четверг, 3 марта.

Уточняется, что четверо членов экипажа в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

— Двое членов экипажа в шлюпке на воде, — передает РИА Новости сообщение агентства.

Днем 26 февраля стало известно, что российский корабль задержали в Ла-Манше. По данным СМИ, корабль принадлежал компании, на которую были наложены санкции.

Позже сообщалось, что российское посольство направит ноту в Министерство иностранных дел (МИД) Франции из-за задержания судна. Всего на борту находилось 19 человек.

2 марта украинская армия перекрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.