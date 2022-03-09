Вирусолог дал советы по ревакцинации от коронавируса

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В данный момент прививка от коронавируса, скорее всего, не так необходима, как это было в первые два года, стоит сделать небольшую паузу между вакцинациями. Такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Для того, чтобы эпидемиологическая ситуация была в норме, я сделал бы акцент на ревакцинацию августе-сентябре, — отметил Волчков в комментарии ОСН.

В этот период стоит сделать и прививку от гриппа.

Вирусолог заострил внимание на том, что прививка необходима тем, кто не переболел и не вакцинировался, такие люди еще есть, несмотря на длительность пандемии.

Волчков также добавил, что необходимо завершить клинические испытания и все-таки зарегистрировать вакцины как минимум для детей от 4 лет, так как в настоящее время дети являются основными переносчиками инфекции.

До этого врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов развеял некоторые советы для подготовки к вакцинации и ревакцинации. Так, например, категорически нельзя за несколько дней до прививки начинать принимать препараты для разжижения крови.