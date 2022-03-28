Патрушев заявил, что США продолжают традиции Третьего рейха

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Россия завершает сбор доказательств присутствия на Украине биолабораторий, которые занимались разработкой оружия для США. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 28 марта.

Он подчеркнул, что биологическая программа США продолжает традиции гитлеровской Германии.

— Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми, — цитирует Патрушева РИА Новости.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.

10 марта глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов сообщил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых.

До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.