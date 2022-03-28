Патрушев заявил, что США продолжают традиции Третьего рейха
Россия завершает сбор доказательств присутствия на Украине биолабораторий, которые занимались разработкой оружия для США. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 28 марта.
Он подчеркнул, что биологическая программа США продолжает традиции гитлеровской Германии.
— Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми, — цитирует Патрушева РИА Новости.
17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.
10 марта глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов сообщил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых.
До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.