Жительница Подмосковья взяла четыре кредита и была обворована

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Жительница Московской области взяла четыре кредита на общую сумму более 100 тысяч рублей, а затем была обворована мошенником. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе пояснили, что знакомый 44-летней пострадавшей предложил ей небольшой заработок в компании. Для этого женщина должна была вложить в предприятие денежные средства. Она оформила две кредитные карты с лимитом 30 000 рублей и 35 000 рублей, а также взяла в кредит два мобильных телефона общей стоимостью 46 796 рублей.

После этого знакомый пострадавшей забрал у нее кредитные карты и телефоны и перестал выходить на связь. 44-летняя женщина неоднократно звонила злоумышленнику, однако тот не брал трубку. После этого ей сообщили, что с ее кредитных карт были списаны денежные средства.

Общей ущерб составил 111 796 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители на данный момент разыскивают подозреваемого.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Пострадавшая решила сделать ремонт в своей квартире. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта пострадавшая вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни стройматериала.