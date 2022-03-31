Басурин заявил, что украинских силовиков не выпустят из Мариуполя

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Украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из Мариуполя. Об этом сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

— Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим, — заявил он корреспонденту РИА Новости.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением почти 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом.

30 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 миллиона человек. Кроме того, подчеркнул Мизинцев, в заложниках также удерживаются 6476 человек из 19 иностранных стран.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.