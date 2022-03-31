Переселение по программе реновации стартовало в районе Лианозово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Илимская улица, 7 Карта всех событий

Новостройку для переселения по программе реновации передали в районе Лианозово на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что многоэтажка находится по адресу Илимская улица, 7.

Это первый дом, который был построен и передан под заселение по программе реновации в этом районе. Таком образом, новое жилье получат 104 семьи. Они переедут из старых домов № 5 и 5б на этой же улице.

В общей сложности в Лианозове в рамках программы реновации снесут пять домов старого фонда, в которых проживает свыше 850 человек.

— Для переселения жителей в районе подобраны две стартовые площадки. Это заселяемая новостройка и территория, высвобождаемая после сноса дома 5 на Илимской улице, — приводит слова руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Он отметил, что в районе завершение программы реновации планируется уже на втором этапе.

На сегодняшний день в СВАО ведется переселение участников программы реновации в 11 районах: Бабушкинском, Северном Медведкове, Южном Медведкове, Лосиноостровском, Северном, Марьиной Роще, Ярославском, Марфине, Бутырском, Ростокине и Лианозове.

Ранее глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин сообщил, что жители последних 25 домов, подлежащих сносу по программе реновации, получат новые квартиры с 2029 по 2032 год.