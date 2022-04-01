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Конашенков заявил об уничтожении украинского штаба с 40 военными

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конашенков заявил об уничтожении украинского штаба с 40 военными
Фото: Минобороны РФ

Российская армия завершила зачистку населенного пункта Урожайное от националистов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ также уничтожили украинскую мотопехотную роту, которая была усилена танковым взводом. Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали штаб ВСУ рядом с населенным пунктом Шахтерское с помощью крылатых ракет «Оникс».

За последние сутки российская армия также поразила 40 военных объектов Украины с помощью оперативно-тактической авиации. Российские военные сбили в воздухе один вертолет Ми-24 в Гуляйполе, а также четыре беспилотника в Новомихайловке, Изюме и Харькове.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1854 танка и 1722 единицы автомобильной спецтехники, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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