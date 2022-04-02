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ВКС России уничтожили военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВКС России уничтожили военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Фото: Минобороны РФ

Российская армия с помощью авиационных ударов уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские военные также уничтожили бензохранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода с применением ракет большой дальности.

По словам представителя ведомства, войска ДНР к настоящему моменту заняли большую часть Новобахмутовки. Теперь они ведут бои с отступающими подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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