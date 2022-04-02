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Минобороны сообщило об уничтожении хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Утром 1 апреля Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности поразили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что с этого предприятия осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что российская армия сумела уничтожить военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске с помощью авиационных ударов. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, войска ДНР к настоящему моменту заняли большую часть Новобахмутовки. Теперь они ведут бои с отступающими подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, Конашенков заявил о завершении зачистки населенного пункта Урожайное от националистов. Он отметил, что Вооруженные силы России ликвидировали штаб ВСУ рядом с населенным пунктом Шахтерское с помощью крылатых ракет «Оникс».

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