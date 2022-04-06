В Кремле назвали причину отвода российских войск из Киевской области

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин приказал отвести войска из Киевской области в качестве «жеста доброй воли» на время переговоров. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона, — сказал представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на те условия, которые были выдвинуты во время переговоров российской и украинской делегаций. По его словам, через эти договоренности Россия хочет положить конец спецоперации на территории Украины.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

После завершения переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Он также отметил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский добавил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях необходима, но не означает прекращение огня.