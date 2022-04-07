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Австрия высылает четверых российских дипломатов

Полина Долганова

В мире
Австрия высылает четверых российских дипломатов
Фото: Pixabay

Австрия высылает из страны четверых российских дипломатов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Уточняется, что страна высылает троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге. Они должны покинуть страну в течение ближайших шести дней, передает ТАСС.

Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К санкциям также присоединились Словения, Латвия и Испания.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Европейского союза вводить новые санкции в отношении России. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

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