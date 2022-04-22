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Врач объяснил, как растворить камни в почках

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснил, как растворить камни в почках
Фото: depositphotos

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал о том, как растворить камни в почках.

Доктор рассказал, что в ходе диагностики доктор определит, что за камни образовались — оксолатные или ураты, и после этого может назначить лечение или профилактику.

— Лечение можно организовано и дома. При формировании оксолатных камней и уратов нужно пить много воды. Ориентироваться при этом нужно не на количестве выпитой воды, а на количество мочи — около 2-2,5 литров за сутки. Также нужно пить сок одного лимона в день или цитрат калия в порошке. Употребление соли нужно сократить, так как она провоцирует образование кальция, — сказал врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Кроме этого, при уратных камнях необходимо понизить содержание мочевой кислоты в организме, а сделать это можно при помощи снижения веса. Пациентам с камнями в почках врач рекомендует придерживаться средиземноморской диеты с добавлением калия.

Михаил Петрик также рассказал, зачем употреблять крахмал в пищу ежедневно. По его мнению, крахмал способствует улучшению умственных способностей и улучшает пищеварение.

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