Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Состоялась премьера фильма проекта «Московское долголетие»

Александр Афонин

Город
Состоялась премьера фильма проекта «Московское долголетие»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Мартеновская улица, 25 Карта всех событий

25 апреля прошли премьерные показы художественного фильма «Серебряная астра» в сети «Москино». Картина создана в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Картина «Серебряная астра» — творческий эксперимент. В онлайн-кастинге приняли участие более 350 участников «Московского долголетия», которые никогда не снимались в кино, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Он отметил, что съемки проходили осенью прошлого года. Затем начался этап монтажа, а после — процесс получения прокатного удостоверения в Министерстве культуры.

Первые показы фильма прошли в кинотеатрах «Полет», «Березка», «Молодежный» и «Сатурн». Там же состоялась встреча с актерами, которые сыграли главные роли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Премьерные показы «Серебряной астры» пройдут с 25 по 28 апреля. Показы состоятся в десяти кинотеатрах сети «Москино»: «Полет», «Вымпел», «Березка», «Молодежный», «Тула», «Спутник», «Искра», «Космос», «Салют» и «Сатурн».

кинопоказы Московское долголетие Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте