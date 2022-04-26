Состоялась премьера фильма проекта «Московское долголетие»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Мартеновская улица, 25 Карта всех событий

25 апреля прошли премьерные показы художественного фильма «Серебряная астра» в сети «Москино». Картина создана в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Картина «Серебряная астра» — творческий эксперимент. В онлайн-кастинге приняли участие более 350 участников «Московского долголетия», которые никогда не снимались в кино, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Он отметил, что съемки проходили осенью прошлого года. Затем начался этап монтажа, а после — процесс получения прокатного удостоверения в Министерстве культуры.

Первые показы фильма прошли в кинотеатрах «Полет», «Березка», «Молодежный» и «Сатурн». Там же состоялась встреча с актерами, которые сыграли главные роли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Премьерные показы «Серебряной астры» пройдут с 25 по 28 апреля. Показы состоятся в десяти кинотеатрах сети «Москино»: «Полет», «Вымпел», «Березка», «Молодежный», «Тула», «Спутник», «Искра», «Космос», «Салют» и «Сатурн».