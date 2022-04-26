Цветение краснокнижных растений началось на природных территориях Москвы

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Краснокнижные и раннецветущие растения зацвели на природных территориях Москвы. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Специалисты Мосприроды зафиксировали массовое цветение печеночницы благородной, одного из редчайших раннецветущих растений Москвы, находящегося на грани исчезновения. Печеночница благородная занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией. Не менее радостно цветение хохлатки, которая относится ко второй категории в Красной книге Москвы, — отмечается в сообщении.

Также в столице началось цветение собачьей фиалки и черемши лесной, пишет агентство городских новостей «Москва».

24 апреля краснокнижные чибисы вернулись на природные территории Москвы. Птицы занесены в Красную книгу Москвы.

Они одни из самых ярких представителей открытых пространств, для гнездования они предпочитают поля, низкотравные луга и пустыри. Свои гнезда чибисы устраивают на земле

До этого в столичных парках заметили краснокнижного яcтреба-перепелятника. Он был обнаружен в заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу.