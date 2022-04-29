Вирусолог рассказал, как защититься от вспышек холеры

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Вспышек заражения холерой в России не было долгие годы, но сейчас это угроза возросла. Врач-вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подхватить это заболевание.

Он пояснил, что это заболевание распространяется водным путем — через водоемы. Когда холерный вибрион попадает в организм человека, кишечник начинает продуцировать жидкость, слизь, что очень быстро приводит к обезвоживанию и ухудшению состояния.

Он отметил, что обезопасить себя от этого заболевания можно, если тщательно соблюдать правила личной гигиены.

— Нельзя пить сырую воду ни из водоемов, ни из-под крана, только кипяченую, особенно на юге России. Потому что в водопровод вполне может попасть не очень хорошо обработанная вода из водоемов, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также посоветовал не купаться в маленьких речках и водоемах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила усилить меры по борьбе с холерой. В частности, в России будет усилен контроля за лабораторным исследованием сточных вод, передает Nation news.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как проявляется птичий грипп.