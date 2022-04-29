Продажи железнодорожных билетов на юг России на майские выросли на 40 процентов

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Продажи железнодорожных билетов на майские праздники в Крым выросли на 63 процента по сравнению с 2021 годом, а спрос на путевки на юг повысился на 40 процентов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в пятницу, 29 апреля.

— Перевозчики, объекты транспортной инфраструктуры, а также учреждения Минтранса России готовы к сезонному росту пассажиропотока. Им даны поручения внимательно работать с пассажирами, обеспечить комфорт и доступность перевозок, принять дополнительные меры в области безопасности, — сказал министр.

При этом специалистам авиапредприятий необходимо будет применять меры по соблюдению четкого расписания и прав пассажиров согласно установленным авиационным правилам. В Минтрансе уточнили, что в период майских праздников транспортные службы усилят контроль безопасности.

Помимо этого, тщательный контроль будут поддерживать в аэропортах и на железной дороге. По словам Савельева, для ветеранов, тружеников тыла и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в период празднования 77-й годовщины Победы будут созданы все условия для удобного использования транспорта.

Уточняется, что с 30 апреля Минтранс запустит перевозки по системе «Единого билета» из российских регионов в Республику Абхазия. Билетом, который будет совмещать в себе поездки на автобусе, поезде и самолете, можно будет воспользоваться при поездке на морское побережье Калининградской области, а также на горные курорты Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша, передает Минтранс.

До этого туристический сервис для планирования путешествий составил рейтинг самых популярных направлений, которые выбрали россияне для отдыха во время майских праздников. Большая часть путешественников запрашивает в поисковике информацию об авиаперелетах в Москву (15 процентов).

На втором месте оказался город Сочи, куда планируют отправиться 14,5 процента туристов. Тройку замыкает Санкт-Петербург: этим направлением заинтересовались 12 процентов россиян.