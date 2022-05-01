Портал «Узнай Москву» составил топ популярных парковых маршрутов

Фото: Сайт Сергея Собянина

В преддверии майских праздников портал «Узнай Москву» опубликовал подборку из самых популярных маршрутов по паркам и природным территориям столицы. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Майские выходные — хорошее время для прогулок. Новая подборка портала «Узнай Москву» составлена на основе предпочтений пользователей. В нее вошли экскурсии по паркам, усадьбам и заповедникам, которые москвичи выбирают на портале чаще всего, — говорится в сообщении.

Лидером стал сад «Эрмитаж». Маршрут прогулки начинается с Московского театра «Эрмитаж» и охватывает все достопримечательности сада.

Следом за ним идут сразу два маршрута музея-усадьбы «Кусково». Первый из них познакомит посетителей с редкой коллекцией парковой скульптуры XVIII века. Во время второй прогулки можно будет узнать интересные факты об архитектурном ансамбле парка, сложившемся в XVIII веке.

Замыкает тройку лидеров маршрут по усадьбе Воронцово. Пользователям предложат пройтись вдоль храма Живоначальной Троицы, оранжереи и Большого Воронцовского пруда, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии спортивного сезона в столичных парках. Помимо этого, он рассказал о программах активных занятий на свежем воздухе.