Эксперт оценил состояние рынка загородной недвижимости Подмосковья

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На рынке загородной недвижимости Московской области сейчас наблюдается временное затишье, однако уже через месяц ситуация может кардинально измениться. Такое мнение высказал руководитель Комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов.

Он отметил, что в конце апреля — начале мая ежегодно наблюдается снижение спроса на покупку загородной недвижимости. По словам эксперта, всплеск должен произойти в июне.

Он добавил, что снижения цен можно ожидать ближе к концу года, но на рынке останется только неликвид. На неликвидные дачи и коттеджи, которые не успеют реализовать до конца года, будут традиционные скидки.

Эксперт отметил, что уровень цен зависит от типа недвижимости и близости к МКАД.

В настоящее время спросом пользуются не только готовые дома, но и покупка земли под строительство, передает «Радио 1».

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