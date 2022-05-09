Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поезда снова останавливаются на станции метро «Парк Победы»

Лейла Алиева
Город
Поезда снова останавливаются на станции метро «Парк Победы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

Поезда снова останавливаются на станции московского метро «Парк Победы». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Поезда Арбатско-Покровской и Солнцевской линий вновь останавливаются на станции «Парк Победы» для посадки и высадки, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на станции метро «Парк Победы» поезда временно не будут останавливаться.

Временно закрываются выходы № 1 и 2 станции «Воробьевы горы». Кроме того, станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий будет работать только в направлении выхода.

Также вход на две станции «Новокузнецкая» и «Китай-город» Московского метрополитена в центре города может быть частично ограничен.

После завершения парада Победы ограничения движения на ряде улиц постепенно снимают. В частности, уже открыто движение по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту и улице Марксистской. Помимо этого, уже открыто движение по Гончарной и Котельнической набережным.

Кроме того, в связи с завершением акции «Бессмертный полк» в Москве все ограничения движения сняты. Однако ограничения, связанные с проведением салюта, остаются в силе.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте