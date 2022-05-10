Эскалатор на станции метро «Текстильщики» закроют на ремонт с 12 мая по 17 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

На станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена пройдут ремонтные работы эскалатора с 12 мая по 17 июня 2022 года. Об этом во вторник, 10 мая, сообщается на сайте столичного метро.

— С 12 мая по 17 июня на станции «Текстильщики» (выходы №1-4) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Напомним, что до конца текущего года в Московском метрополитене собираются отремонтировать более 100 эскалаторов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возведение восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 70 процентов. По его словам, технологический цикл строительства БКЛ выстроен таким образом, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

Также стало известно о завершении монтажа трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что монолитные работы выполнены уже на 80 процентов.