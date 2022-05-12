Московская компания увеличит объемы производства пластиковых окон на треть

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская компания по производству пластиковых окон планирует увеличить количество выпускаемой продукции на 33 процента в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 12 мая, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

— Инструменты бережливого производства, применяемые в ходе реализации национального проекта «Производительность труда», помогут оптимизировать производственные процессы предприятия. В результате время сборки одного изделия будет сокращено с 4,5 до 3 минут, количество брака выпускаемой продукции снизится на десять процентов, на 25 процентов уменьшится количество незавершенного производства. Усовершенствование потоковой линии по производству пластиковых окон позволит за смену увеличить выработку со 150 до 200 готовых изделий — объемы производства вырастут более чем на 30 процентов, — сказал глава ведомства.

Данное предприятие планирует войти в пятерку лидеров среди производителей окон ПВХ в России благодаря участию в реализации нацпроекта. Уточняется, что Москва присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» в 2021 году.

При этом в 2022 году в нацпроект вступит 109 предприятий, а всего за три года поддержка будет оказана 561 компании. Проект в городе реализует Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственное столичному департаменту экономической политики и развития.

Принять участие в нацпроекте можно, если предприятие зарегистрировано или работает на территории Москвы, а также имеет выручку за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей. Производитель должен относиться к одной из следующих отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.

Также стало известно, что московский производитель зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск продукции на 19 процентов к концу 2022 года в рамках проекта «Производительность труда».