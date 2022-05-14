Новым президентом ОАЭ стал принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

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Новым главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом стало известно в субботу, 14 мая.

Уточняется, что нового президента избрал Верховный федеральный совет ОАЭ. Все его члены единогласно поддержали кандидатуру наследного принца.

Заседание совета возглавил правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который находился на должности врио главы ОАЭ, передает ТАСС.

13 мая президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался на 74-м году жизни. Нахайян родился 7 сентября 1948 года. До избрания на пост главы Эмиратов он был правителем самого крупного эмирата — Абу-Даби. Кроме того, он возглавлял Высший совет ОАЭ по делам нефти. В 1971 году Нахайян стал премьер-министром Абу-Даби, главой Минобороны и министром финансов эмирата. В 1973 году был избран вторым зампремьера ОАЭ, а 20 января 1974 года — председателем Исполнительного совета эмирата.