Замдиректора «Протон-ПМ» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Валерию Голдобину, который был задержан по делу топ-менеджеров предприятия «Протон-ПМ» о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным районным судом Москвы 19 мая 2022 года в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», — Голдобина Валерия Александровича отказано. В отношении Голдобина Валерия Александровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

Голдобин является заместителем директора по коммерческой деятельности предприятия, занимающегося производством двигателей для ракет.

19 мая Басманный суд арестовал до 18 июля 2022 года Дмитрия Щенятского, который занимал должность исполнительного директора «Протон-ПМ». До этого по делу о мошенничестве топ-менеджеров предприятия «Протон-ПМ» задержали Елену Рогатову, Радислава Бирбраева и Валерия Голдобина.

Их задержание связано с хищением средств, выделенных предприятию из бюджета для реализации инвестиционной программы.