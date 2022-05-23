Названы самые удобные способы поиска работы для студентов

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Эксперты сервиса «Авито Работа» перечислили самые удобные способы поиска работы для студентов.

Зачастую работодатели ищут сотрудников без опыта на рекрутинговых платформах. С их помощью можно оставить отклик на вакансию, не отправляя резюме. Чтобы связаться с работодателем, можно воспользоваться чатом или телефоном.

Также стоит поискать вакансии на биржах фриланса. На таких площадках работодатели публикуют несложные задачи, с которыми могут справиться новички.

Многие компании дублируют предложения о работе в своих аккаунтах в соцсетях. Поэтому стоит подписаться на официальные сообщества и мониторить новые объявления.

Студентам и выпускникам при поиске первой работы может пригодиться помощь деканата. Многие вузы сотрудничают с крупными предприятиями и имеют возможность отправить обучающихся на стажировки с последующим трудоустройством. Также не стоит забывать о многочисленных Telegram-каналах, где ежедневно публикуются свежие вакансии, передает РИАМО.

Около 92 процентов выпускников вузов и колледжей без опыта работы трудоустроились благодаря помощи центра «Моя работа». Об этом в среду, 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.