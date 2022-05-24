Столичный изготовитель санитайзеров увеличил эффективность работы благодаря нацпроекту

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный производитель аппаратов дезинфекции увеличил эффективность работы благодаря нацпроекту «Производительность труда» более чем наполовину. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

— Столичный изготовитель бесконтактных автоматических аппаратов для дезинфекции рук за два месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличил эффективность производства на 53 процента. Объем выпуска продукции вырос с 60 до 95 санитайзеров в сутки. В ближайших планах предприятия — достичь показателя в 105 готовых изделий в день, — сказал глава ведомства Кирилл Пуртов.

Кроме того, он отметил, что за время участия в программе на предприятии выявили и устранили ряд проблем. Так, была сокращена длительность производственных процессов, увеличена эффективность эксплуатации оборудования, а также улучшена система хранения и использования складских запасов, заключил Пуртов.

До этого стало известно, что московская компания по производству пластиковых окон увеличит количество выпускаемой продукции на 33 процента в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».