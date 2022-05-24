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Доля индивидуального жилищного строительства в Москве выросла вдвое с начала пандемии

Антон Махов
Город
Доля индивидуального жилищного строительства в Москве выросла вдвое с начала пандемии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве с начала пандемии в два раза выросла доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом во вторник, 24 мая, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— За январь–апрель текущего года в Москве было построено 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади, из которых около 376 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, — заявил министр.

Также сообщают, что около 96 процентов общего числа построенных за первые четыре месяца этого года объектов ИЖС расположены в Троицком и Новомосковском округах. На долю столицы и области приходится 20,5 процента объемов индивидуального жилищного строительства страны, добавил министр.

Также сообщают, что рост объемов ИЖС начался в период пандемии. Люди перешли на удаленный формат работы и стали чаще строить себе загородные дома. Также увеличение объемов ИЖС связывают с ограничением на зарубежные поездки, говорится в пресс-релизе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Столичный производитель аппаратов дезинфекции увеличил эффективность работы благодаря нацпроекту «Производительность труда» более чем наполовину, рассказал Кирилл Пуртов.

Строительство Жилье загородные дома
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