Захарова заявила, что отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС

Фото: МИД РФ

Отказ Европейского союза от нефти из РФ под давлением Соединенных Штатов в рамках разработки шестого пакета антироссийских санкций станет самоубийством для европейских государств. Об этом в среду, 25 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствуют. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

При этом 10 мая стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Уточняется, что для введения запрета на топливо необходимо согласование стран «Большой семерки» (G7).