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В День защиты детей Детское радио соберет слушателей на музыкальном теплоходе

Оксана Васильева
Общество
В День защиты детей Детское радио соберет слушателей на музыкальном теплоходе
Фото: Пресс-служба мероприятия

Любимые ведущие, зрелищное шоу и зажигательная дискотека – популярная радиостанция в День защиты детей приглашает на традиционный «Большой праздник Детского радио»! Ребята и их родители совершат увлекательное путешествие по Москве-реке.

1 июня – первый день лета, начало школьных каникул и главный праздник детства. И к этому дню радиостанция неизменно готовит для своих юных слушателей замечательные сюрпризы.

В этом году радиостанция приглашает ребят и взрослых совершить веселое путешествие на музыкальном теплоходе. В День защиты детей они отправятся в трехчасовой рейс по Москве-реке на белоснежном лайнере River Palace.

Гостей ждет встреча с ведущими DJ Але-Аленой, Дядей Сашей, Ириской, Катей и Гариком, увлекательные игры и зажигательная «Дискотека Детского радио» на фоне главных достопримечательностей столицы. Атмосферу незабываемого праздника ведущим помогут создать специальные гости – группа «Волшебники двора» с самыми любимыми танцевальными хитами, которые хорошо знакомы многомилионной аудитории радиостанции. Также для ребят будет организована познавательная экскурсия с рассказом о достопримечательностях Москвы.

Билеты на праздничное мероприятие разыгрываются в эфире. Испытать удачу также можно и в официальной группе в «ВКонтакте»: достаточно быть подписчиком, лайкнуть пост о розыгрыше, а в комментарии к нему оставить четверостишие о главном детском празднике страны вместе с любимым радио.

Самые активные и преданные слушатели отправятся 1 июня в увлекательный вояж по Москве-реке.

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