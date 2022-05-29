Топ-7 фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

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Ничто так не сближает членов семьи, как общее занятие. Но если вечером все дела переделаны, то можно придумать другое совместное времяпрепровождение — просмотр хороших семейных фильмов. Киноиндустрия позаботилась о выпуске художественных лент одинаково интересных как старшему, так и младшему поколению. Вместе будете весело смотреть комедии, сопереживать героям мелодрам или переноситься в неизведанный мир фэнтези. Вместе с режиссером Оксаной Нечаевой «Вечерняя Москва» составила список фильмов, которые можно посмотреть всей семьей.

«Безумная свадьба» (2014 год)

Французская комедия, снята Филиппом де Шовроном. Родителям четырех дочерей пришлось пережить не отсутствие женихов для своих кровиночек, а, наоборот, из-за «качества» претендентов на руку и сердце девушек. Дело в том, что три любимые девочки мсье Вернея вышли замуж за китайца, араба и еврея. Раздосадованный отец надеялся, что хоть самая младшенькая не подведет и выберет в спутники жизни добропорядочного французского буржуа. Но не тут-то было! Жених девушки оказался… В общем, родителям будущих невест во время просмотра можно будет примерить на себя роль зятя и тещи.

«Париж любой ценой» (2013 год)

Рем Кериси решил снять комедийный фильм, с головой окунувшись в мир моды. И родителям, и их дочери, которой вскоре предстоит выбирать профессию, понравится наблюдать за перипетиями восходящей модели Майи. В модный дом бедняжку не взяли, решив отправить домой в Марокко из-за просроченной визы. Но девушка делает все возможное, чтобы остаться в Париже и не возвращаться в семью, где ей не рады.

«Каникулы» (2015 год)

Тема каникул близка всем родителям и их детям-школьникам. А что, если понаблюдать за Расти Гризвольдом, который пытается воссоздать атмосферу каникул из своего детства? Усадив жену и двух детей в автомобиль, мужчина начинает двигаться к своей мечте — тематическому парку, расположенному на другом краю Америки. К сожалению, веселого путешествия не получилось — в пути семью ждут разные и не всегда приятные приключения.

«Великий Гетсби» (2013 год)

Американские и австралийские киношники объединились, чтобы подарить миру настоящий шедевр, удостоенный сразу двух «Оскаров». В погоне за американской мечтой Ник Каррауэй в 1922 году приезжает в Нью-Йорк. Его соседом оказывается веселый миллионер Джей Гэтсби, постоянно устраивающий джазовые вечеринки. Неподалеку проживает его кузина с мужем-аристократом. Наблюдая за жизнью богатеев, Каррауэй приступает к написанию книги о разбитых вдребезги иллюзиях. Фильм идеально подойдет для просмотра с детьми-подростками. Во время просмотра вся семья окунется в давнюю эпоху и насладится прекрасным видеорядом.

«Одержимость» (2004 год)

Случайно встретив Лизу, которая пропала два года назад, Мэтью пытается разгадать секрет исчезновения возлюбленной. На этом пути он знакомится с еще одной девушкой по имени Лиза. Преуспевающий финансист, одержимый любовью, даже не подозревает, что стал жертвой сложной интриги. Посмотрев фильм вместе с детьми, можно будет провести воспитательную беседу, обсудив, что такое хорошо и как нельзя поступать ни при каких обстоятельствах.

«Про любофф» (2010 год)

Даша берется научить технике речи бизнесмена, собирающегося стать политиком. Наивная провинциалка искренне влюбляется в своего ученика. Она уверена, что мужчина отвечает ей взаимностью. К сожалению, все действия и поступки Влада продиктованы совершенно другими мотивами. Тема близка очень многим семьям. Ведь пройдет несколько лет, и дочь вступит во взрослую жизнь. Желательно, чтобы она не поступила так опрометчиво, как Даша.

«Хранители» (2009 год)

Супергерой Роршах пытается раскрыть заговор против себя и подобных ему людей. В итоге собирается целый легион борцов с несправедливостью. Но дальнейшее расследование приводит к пониманию неизбежности катастрофы. Кто сохранит наш покой? Смотреть подобный блокбастер даже бабушка будет, затаив дыхание, а дети с родителями и подавно.