«Я гениален, мне должны платить!»: Сафронов резко осадил жалующихся на безденежье звезд

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский художник Никас Сафронов резко осадил звезд, которые стали говорить о снижении доходов и безденежье.

— Если ты стал певцом, то пой так, чтобы тебя хотели слушать. Ты должен быть постоянно в процессе. У многих же довод один: «Я гениален, мне должны платить!» И все — они больше ничего не делают. Не жалуйтесь! Вы сами выбрали эту профессию, — заявил Сафронов.

По его мнению, артистам стоит сконцентрироваться на работе вместо разговоров о безденежье. Сафронов призывает заняться полезными делами, а доход, по его словам, всегда зависит от старания самих артистов, сообщает «Собеседник».

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал слова Тиграна Кеосаяна о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на российские телеэкраны. Звезда сериала «Солдаты» думает, что сотруднику НТВ не дает покоя чужой талант.

Кучера считает, что подобными громкими высказываниями его коллега по телецеху пытается собрать «хайп»на имени Ивана Урганта. Актер уверен, что это не красит Кеосаяна, которого он знает уже не мало лет.