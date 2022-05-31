Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Я гениален, мне должны платить!»: Сафронов резко осадил жалующихся на безденежье звезд

Антон Махов
Общество
«Я гениален, мне должны платить!»: Сафронов резко осадил жалующихся на безденежье звезд
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский художник Никас Сафронов резко осадил звезд, которые стали говорить о снижении доходов и безденежье.

— Если ты стал певцом, то пой так, чтобы тебя хотели слушать. Ты должен быть постоянно в процессе. У многих же довод один: «Я гениален, мне должны платить!» И все — они больше ничего не делают. Не жалуйтесь! Вы сами выбрали эту профессию, — заявил Сафронов.

По его мнению, артистам стоит сконцентрироваться на работе вместо разговоров о безденежье. Сафронов призывает заняться полезными делами, а доход, по его словам, всегда зависит от старания самих артистов, сообщает «Собеседник».

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал слова Тиграна Кеосаяна о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на российские телеэкраны. Звезда сериала «Солдаты» думает, что сотруднику НТВ не дает покоя чужой талант.

Кучера считает, что подобными громкими высказываниями его коллега по телецеху пытается собрать «хайп»на имени Ивана Урганта. Актер уверен, что это не красит Кеосаяна, которого он знает уже не мало лет.

Шоу-бизнес Никас Сафронов звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте