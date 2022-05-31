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Фильм «Серебряная астра» покажут в парках столицы

Александр Афонин
Город
Фильм «Серебряная астра» покажут в парках столицы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
улица Софьи Ковалевской, дом 1, владение 1 Карта всех событий

2 июня в парках столицы стартуют бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра», созданного в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Картина «Серебряная астра» — кино об обычных москвичах старшего поколения, которые на своем примере показывают, что жизнь может и должна быть яркой, насыщенной событиями, новыми достижениями и встречами, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Премьерный показ состоится в амфитеатре парка «Ангарские пруды». 10 июня зрители смогут посмотреть картину в парке Олимпийской Деревни. 15 июня фильм покажут в летнем кинотеатре в Бабушкинском парке. 23 июня — в саду имени Баумана у сцены «Ракушка». 24 июня фильм еще раз покажут в летнем кинотеатре парка Олимпийской Деревни и амфитеатре парка «Ангарские пруды», передает официальный сайт мэра Москвы.

Премьерные показы «Серебряной астры» прошли к кинотеатрах «Москино» 25 апреля. Там же состоялась встреча с актерами, которые сыграли главные роли.

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