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Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников

Евгений Белоусов
Общество
Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников
Фото: depositphotos

Парковки в отелях Крыма сделали бесплатными для автопутешественников с начала июня. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

— Бесплатная парковка на территории отелей будет доступна автотуристам на весь срок их пребывания, — уточнили в ведомстве.

Всего в акции принимают участие отели в Феодосии, Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Судаке и других курортных городах. Кроме того, чтобы мотивировать россиян приезжать на полуостров на личных авто, отельеры предлагают им кешбэк за пройденные километры, проживание за полцены и даже размещение в подарок, говорится в сообщении.

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова рассказала о возможном появлении нового «окна» туристического кешбэка во второй половине лета текущего года. По ее словам, возможность продаж путевок откроется с 1 октября.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, где в России этим летом ожидается туристический бум. Наиболее востребованными направлениями останутся курорты Краснодарского края и Крыма.

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