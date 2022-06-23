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Задержанный угнал полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге

Елена Самойлова
Происшествия
Задержанный угнал полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Задержанный угнал полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге после совершения аферы с арендованной иномаркой в Москве. Об этом стало известно в четверг, 23 июня.

Так, в четверг, 16 июня, в Северной столице 45-летний мужчина был задержан в состоянии наркотического опьянения. Его погрузили в служебную машину, в которой очень некстати кончилось топливо. Когда полицейский заехал на заправку, задержанный прыгнул за руль и уехал.

Правоохранитель попытался удержать авто руками и даже стрелял по колесам, применив табельное оружие. Однако, несмотря на все усилия силовика, злоумышленнику удалось скрыться. Позже у стража порядка была диагностирована черепно-мозговая травма, ему понадобилась медицинская помощь, передает Telegram-канал Shot.

Спустя пару часов после «побега» полицейскую «Ладу» обнаружили на той же улице, но злоумышленника там уже не было.

Поймать беглеца удалось только через неделю, 22 июня. Правда, за это время он успел уехать в Москву. А в столице задержанный находился в розыске с 2018 года.

В тот год он, видимо, решил пожить на широкую ногу и взял в аренду Mercedes-Benz S-класса с водителем. Какое-то время мужчина колесил по столице, а когда надоело, решил расплатиться, оставив «на чай» шоферу 500 евро. Только вот купюры оказались поддельными.

В Москве в среду, 22 июня, мужчину задержали за аферу с «мерседесом». А когда пробили по базе, то узнали, что он успел «повеселиться» в Питере в 2022 году. Помимо этого злоумышленник находился в федеральном розыске.

До этого сообщалось, что два пациента психиатрической клиники сбежали из лечебного отделения в Астрахани.

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