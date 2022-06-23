Два пациента сбежали из психиатрической клиники в Астрахани

Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Два пациента сбежали из психиатрической клиники. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Полицейские в Астрахани разыскивают двух пациентов областной клинической психиатрической больницы — Бондаренко Игоря Леонидовича 1989 года рождения и Финогенова Владимира Михайловича 1980 года рождения.
22 июня разыскиваемые самостоятельно покинули отделение медучреждения, расположенном по адресу Началовское шоссе, 15. Сейчас их местонахождение неизвестно.
В полиции предупредили, что беглецы могут быть опасны как для окружающих, так и для самих себя.
Также в пресс-службе перечислили приметы разыскиваемых. Бондаренко Игорь: худощавое телосложение, рост — 167 сантиметров, побрит налысо, одет в серую майку и синие джинсы.
Фото: Бондаренко Игорь / Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Финогенов Владимир тоже худощавого телосложения, рост — 170 сантиметров, был одет в черную майку и голубые джинсы.
Фото: Финогенов Владимир / Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Накануне сообщалось о драке в Москве у храма Живоначальной Троицы. Мужчина, впавший в неадекватное состояние из-за чрезмерного употребления алкоголя, нанес оппоненту около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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