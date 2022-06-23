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Два пациента сбежали из психиатрической клиники в Астрахани

Елена Самойлова
Происшествия
Два пациента сбежали из психиатрической клиники в Астрахани
Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Два пациента сбежали из психиатрической клиники. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Полицейские в Астрахани разыскивают двух пациентов областной клинической психиатрической больницы — Бондаренко Игоря Леонидовича 1989 года рождения и Финогенова Владимира Михайловича 1980 года рождения.

22 июня разыскиваемые самостоятельно покинули отделение медучреждения, расположенном по адресу Началовское шоссе, 15. Сейчас их местонахождение неизвестно.

В полиции предупредили, что беглецы могут быть опасны как для окружающих, так и для самих себя.

Также в пресс-службе перечислили приметы разыскиваемых. Бондаренко Игорь: худощавое телосложение, рост — 167 сантиметров, побрит налысо, одет в серую майку и синие джинсы.

Два пациента сбежали из психиатрической клиники в Астрахани Фото: Бондаренко Игорь / Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Финогенов Владимир тоже худощавого телосложения, рост — 170 сантиметров, был одет в черную майку и голубые джинсы.

Два пациента сбежали из психиатрической клиники в Астрахани Фото: Финогенов Владимир / Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Накануне сообщалось о драке в Москве у храма Живоначальной Троицы. Мужчина, впавший в неадекватное состояние из-за чрезмерного употребления алкоголя, нанес оппоненту около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации СМИ, в потасовке участвовал еще один знакомый нападавшего, который также получил ранения. Однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви.

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