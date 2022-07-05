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Психолог назвала недопустимые фразы для выражения соболезнований

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог назвала недопустимые фразы для выражения соболезнований
Фото: depositphotos

Человек, у которого недавно умер родственник или близкий друг, нуждается в утешении. Но не всем удается подобрать правильные слова. О том, какие фразы не стоит использовать, рассказала клинический психолог Ольга Шкуратова.

Она пояснила, что многие испытывают шок после трагедии. Окружающим необходимо его успокоить, посочувствовать ему, попытаться разделить его горе.

— Допустимо расспросить о трагедии, избегая при этом фраз, вроде «как же так произошло, все же было хорошо», напоминающих о тяжести и неизбежности произошедшего, — отметила Шкуратова в комментарии РИАМО.

Психолог добавила, что под запретом также очень оптимистичные и бодрые выражения: например, «Надо держаться», «все пройдет». Такие фразы не приносят утешения.

Шкуратова добавила, что стоит предложить помощь в бытовых делах. Через некоторое время, когда шок будет отступать, можно предлагать скорбящему совместные занятия.

Ранее врач-психотерапевт высшей квалификационной категории Борис Богомыслов рассказал, как сильные эмоциональные переживания сказываются на здоровье человека.

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