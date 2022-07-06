Эндокринолог дала совет, как избежать слепоты при диабете

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как сохранить здоровье глаз при сахарном диабете.

Одно из грозных осложнений заболевания — это диабетическая офтальмопатия, которая часто заканчивается слепотой. Ее гораздо проще предотвратить, чем бороться с последствиями. Также часто при диабете развивается катаракта. Главный виновник поражений — высокий сахар, который разрушает сосуды глаз.

Если есть изменения на глазном дне в связке с гипертонией, то развитие проблем со зрением может идти быстрее. Дополнительные факторы риска — высокий уровень холестерина и курение. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать ряд рекомендаций.

— Фактор номер один — стабильный сахар крови. Скачков выше 9 ммоль/литр не должно быть ни до еды, ни после, чтобы сохранить здоровье глаз. Следующий фактор — лечение гипертонии. Пациент вместе с кардиологом должен подобрать терапию, которая поможет давлению не подниматься выше 140/90. Также нужно снижать уровень «плохого» холестерина как при помощи лекарства, так и при помощи диеты. И самое главное — это правильный образ жизни, который включает в себя отказ от вредных привычек, режим сна, правильное питание и физические нагрузки, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Процессы ухудшения состояния сосудов глаз идут скрыто, и пациент не ощущает никакого ухудшения самочувствия. По словам врача, регулярный отдых глаз и посещение офтальмолога минимум один раз в год необходимы для диабетиков.

Врач общей практики Михаил Петрик назвал эффективный и дешевый способ снижения уровня холестерина. Для этого необходимо употреблять ежедневно овсяную крупу.