«Не порадует прохладой»: синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В понедельник, 11 июля, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 26–31 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало рабочей недели не порадует жителей мегаполиса прохладой, даже кратковременные дожди не уменьшат ощущение жары и духоты. Днем температура будет повышаться до 29-31 градуса, провоцируя выраженный дефицит кислорода в воздуха, ожидается высокий индекс солнечной активности, несмотря на переменную облачность.

Такие внешние условия повышают нагрузку на организм, не все люди переносят жаркую погоду безболезненно, могут появиться общая слабость, головокружение и головные боли, одышка и чувство «нехватки» воздуха, может быстро повышаться или понижаться артериальное давление.

Следует избегать длительного пребывания на солнце, нужно соблюдать питьевой режим и рекомендации врача, при себе всегда должны быть лекарственные средства первой помощи.

В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8-10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем.