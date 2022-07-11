Диетолог назвала два полезных рецепта мороженого

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, как сделать мороженое полезным, сохранив сладость и молочность продукта без вреда для здоровья.

— В обычном мороженом, которое мы покупаем в магазинах, содержится слишком много сахара, консервантов и других вредных для здоровья ингредиентов. Сахар стимулирует рост тех бактерий, которые нам в принципе не нужны, — отметила специалист.

Так, врач порекомендовала сделать лакомство в домашних условиях из фруктов и сливок без добавления сахара. Для большей сладости Арзуманян посоветовала добавить сладкий банан или измельченные финики, которые богаты клетчаткой и принесут пользу организму.

Помимо этого, овощное мороженое с низким содержанием фруктозы также может стать полезной заменой сезонной сладости. В состав такого лакомства можно включить овощи и зелень: например, помидоры, базилик и горох.

В них входят антиоксиданты, клетчатка и витамины. Арзуманян подчеркнула, что разнообразие ингредиентов в мороженом положительно влияет на работу микробиотов, передает радио Sputnik.

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