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Bloomberg: ЕС объявит о новом пакете антироссийских санкций в ближайшие недели

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: ЕС объявит о новом пакете антироссийских санкций в ближайшие недели
Фото: flickr/minoritenplatz8

Евросоюз (ЕС) намерен объявить об очередном пакете антироссийских санкций уже в ближайшие недели. Об этом в понедельник 11 июля, сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся у агентства данным, некоторые страны выступают за введение мер, которые бы затронули российский газ, однако большинство государств не поддерживает такое решение. Обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются в кругах ЕС, однако они вряд ли состоятся в ближайшем будущем, передает Lenta.

8 июля канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы о том, насколько ответственным стало введение Евросоюзом санкций против России. В том числе он рассказал о вопросе газоснабжения и отношениях с Россией.

Канада собирается исключить из санкций турбины для «Северного потока». Решение объясняется тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

Также стало известно, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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