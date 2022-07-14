Около 1500 реестровых ошибок выявлено на территории Москвы с помощью беспилотников

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по столице в апреле-июне текущего года осуществили 23 вылета беспилотников для получения снимков местности, что позволит исправить ошибки в сведениях в реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель главного государственного инспектора Москвы по использованию и охране земель Александр Левченков.

По его словам, исследованы 482 гектара территории, на которых выявлено 1239 реестровых ошибок.

— Полученные снимки используются для анализа нарушений земельного законодательства, а также позволяют определить наличие реестровых ошибок в Едином государственном реестре. Речь об ошибках, которые были допущены при измерении границ участков, указана неправильная фактическая площадь объекта или же неверный статус недвижимости. К ним приводит некорректная работа кадастровых инженеров или халатность собственников, которые не предоставили своевременно нужные документы, — пояснил Левченков.

При этом до конца 2022 года у правообладателей земельных участков есть возможность устранить нарушения, не оплачивая административный штраф.

— Всего в текущем году планируется получить пространственные данные, позволяющие исправить две тысячи реестровых ошибок. В случае нецелевого использования земельного участка или самозахвата, инспекторы земельного надзора профилактические мероприятия в виде разъяснительных бесед и консультаций по вопросам использования земель и соблюдения обязательных требований земельного законодательства РФ, — резюмировал заместитель инспектора.

12 июля москвичам рассказали, как можно получить сведения из ЕГРН.