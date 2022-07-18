«Заряд долголетия, творческого и женского»: Долина призналась, что влюблена

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Лариса Долина намекнула, что влюбилась. Так она объясняет свою хорошую форму и внешность. Об этом сообщил портал Prozvezd.

— Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского, — сказала певица.

Помимо этого Долина придерживается системы интервального голодания, занимается спортом и живет, по ее словам, в свое удовольствие. Она считает важным следить за своим здоровьем и сном. Однако с последним у артистки проблемы, цитирует ее издание Prozvezd.

Что примечательно, недавно дочь Долиной призналась, что не следит за внешностью и весом, в отличие от своей звездной матери.

По словам 39-летней Ангелины, ее знаменитая мать практикует интервальное голодание и уделяет огромное влияние слежению за своими здоровьем и внешностью.

Девушка также отметила, что, в отличие от старшей Долиной, которая выступает на сцене, у нее нет достаточной мотивации, чтобы следить за собой.

До этого Народная артистка РФ Долина рассказала, как она поддерживает себя в хорошей форме.