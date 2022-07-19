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Снимки из космоса будут использованы для контроля за городским имуществом столицы

Елена Самойлова
Город
Снимки из космоса будут использованы для контроля за городским имуществом столицы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Снимки из космоса станут еще одним инструментом дистанционного мониторинга территорий и контроля за использованием городского имущества. Об этом во вторник, 19 июля сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости и Департамент информационных технологий открыли проект по выбору лучшего программного обеспечения по анализу спутниковых снимков с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

— В рамках проекта пройдет сравнительное тестирование нескольких решений, которые должны будут анализировать спутниковые снимки и определять на территории города такие изменения, как появление или исчезновение объектов капитального строительства, временных строений и строительных площадок, определять границы земельных участков, а также выявлять пространственные изменения на объектах и площадках. Результат работы поможет находить объекты с признаками возможных нарушений. После выбора лучшего решения, в случае его успешной апробации, будет обсуждаться практическое применение космоснимков в работе госинспекции, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В свою очередь начальник управления городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Головин отметил, что благодаря сверхвысокому качеству получаемых со спутников изображений система сможет эффективно распознавать нарушения или изменения на территориях. В Москве уже два года успешно применяются искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, камеры городского видеонаблюдения, квадрокоптеры и робособаки для дистанционного контроля, отмечается на официальном сайте мэра.

14 июля сообщалось, что около 1500 реестровых ошибок выявлено на территории Москвы с помощью беспилотников.

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